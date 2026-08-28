Messina, la nuova sede dei vigili del fuoco negli ex Magazzini Gazzi

"16 milioni con il Pnrr", ha annunciato il sottosegretario Prisco, con il Comune stazione appaltante

MESSINA – I vigili del fuoco di Messina avranno una nuova sede. In visita nella sede del Comando provinciale in via Salandra, il sottosegretario all’interno Emanuele Prisco ha confermato che 16 milioni del Pnrr sono destinati alla nuova sede ai Magazzini Gazzi in via Bonino. Un tempo appartenenti alla Marina militare. Al suo fianco il sindaco Federico Basile. “Il Comune sarà stazione appaltante. Dovremo correre ma Messina avrà una sede Vdf nel segno dell’alta formazione”, ha sottolineato il sottosegretario.