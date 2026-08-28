Acr Messina, Sbuttoni: “Allenandoci bene la domenica arrivano i risultati”

A due giorni dall'esordio ufficiale le parole del difensore col vizio del gol

MESSINA – A due giorni dall’esordio in Coppa Eccellenza il Messina si prepara alla sfida con la Messana Riviera, ore 16:30 al Franco Scoglio, e si affida ai suoi leader. Tra questi Franco Sbuttoni che rispondendo alle nostre domande parla sia degli aspetti personali che di quelli di squadra.

Intervista a Franco Sbuttoni

Tra poco si scende in campo, che sia campionato o Coppa il Messina sembra destinato a vincere ogni partita.

“Per noi tutte le partite sono molto importanti, abbiamo fatto un grandissimo ritiro, lavorando molto sull’idee del mister, siamo molto contenti, penso che ogni giorno stiamo lavorando con la testa per vincere. Questa è una piazza importante che vuole vincere e noi stiamo lavorando per questo tutti insieme, non solo il calciatore, ma anche il staff tecnico, il mister, il direttore, tutti. Sappiamo che la sfida è per noi avanti e stiamo lavorando per questo. Per noi una partita ufficiale è sempre la più importante di tutte”.

Quanto questa squadra è quella che vuole mister Torrisi?

“Penso che siamo in linea con l’idee del mister, portandole avanti, ogni allenamento lavorando su ciò che vuole lui. Se noi ci alleniamo forte, anche con la testa giusta e sempre con la voglia di vincere, domenica nel fine settimana la partita arriverà a questo obiettivo”.

Come arrivi a Messina? Cosa influisce nella tua scelta?

“Ho scelto di venire qui perché è una piazza veramente importante, poi c’è un progetto serio dietro, a me personalmente piace molto quando c’è un progetto a lungo periodo e soprattutto con gente che vuole vincere. Non c’è cosa più importante nel calcio che giocare con la pressione di vincere e questa piazza lo merita, stiamo lavorando per questo e penso che siamo a posto, preparati”.

Il calcio estivo conta poco ma nelle amichevoli hai segnato, da difensore possiamo aspettarci un tuo contributo importante in zona gol?

“Io penso che l’importante è sempre segnare nelle partite ufficiali, se c’è qualcosa che può aggiungere al bene della squadra meglio. L’obiettivo primario nostra è essere forti, difendere, far stare il portiere sereno. Tutti poi facciamo una cosa in più per l’attacco, questo vuol dire essere squadra”.

Si è aggiunto anche Blondett, altra qualità ed esperienza, ma soprattutto concorrenza.

“È arrivato tra qualche giorno, però è un giocatore di esperienza, conosce bene il calcio italiano, anche lui sa che rappresenta questa piazza, questa squadra, conosce anche il mister, quindi è una cosa buona per iniziare. Continuiamo a lavorare, ogni allenamento per presentarci la domenica come dobbiamo stare, come merita questa squadra”.

Domenica oltre alla vittoria vi aspettate altre risposte su come sarà la squadra?

“Sì, certo, noi abbiamo lavorato tanto in questi mesi, in ritiro, in amichevole, ogni giorno per essere una squadra compatta, una squadra forte, una squadra dove difendono tutti e attaccano tutti. Noi abbiamo formato un gruppo forte, con calciatori forti, con una rosa forte, con un mister forte, un direttore, tutti lo stiamo lavorando qua e poi dobbiamo dimostrarlo dentro il campo. Io sono sicuro che dentro il campo ci sarà perché stiamo lavorando per questo”.