 Pugno al volto alla moglie davanti al figlio minorenne: arrestato un 54enne

Pugno al volto alla moglie davanti al figlio minorenne: arrestato un 54enne

Redazione

Pugno al volto alla moglie davanti al figlio minorenne: arrestato un 54enne

venerdì 28 Agosto 2026 - 12:30

L'uomo ha colpito violentemente la consorte in presenza del ragazzo. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

MILAZZO – I carabinieri di Milazzo hanno arrestato un uomo di 54 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie 48enne. Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite in casa avrebbe colpito la donna violentemente al volto con un pugno. Il tutto in presenza del figlio della coppia, minorenne.

I carabinieri hanno arrestato il 54enne, condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. La donna è stata invece trasportata all’Ospedale di Milazzo, per ricevere le cure del caso.

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