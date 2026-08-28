Crollo a Pistunina, “plauso dello Stato ai vigili del fuoco” VIDEO

Il sottosegretario all'interno Prisco, oggi a Messina, ha evidenziato l'impegno tra le macerie. Con lui il comandante Vdf nazionale Mannino

MESSINA – “Massimo sostegno del governo al Corpo dei vigili del fuoco in Sicilia con nuove risorse. E il mio plauso, e quello dello Stato, ai vigili del fuoco per l’impegno senza sosta tra le macerie dopo il crollo“. Così ha parlato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, oggi in visita alla sede di Messina in via Salandra, in riferimento ai fatti di Pistunina e al crollo della palazzina che ha causato 4 vittime e 2 dispersi. Con lui il comandante nazionale Vdf Eros Mannino e i vertici del dipartimento. Ad attenderlo il comandante di Messina Michele Burgio e una delegazione dei vigili del fuoco messinesi, oltre al sindaco Federico Basile e la prefetta Cosima Di Stani.