Messina, la salute della bocca parte dalla prevenzione e si fa in piazza - Tempostretto

Consulenze, screening e informazioni gratuiti sabato 17 dicembre in centro città

MESSINA – La prevenzione orale arriva in piazza a Messina: nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dall’amministrazione comunale e dedicate alla salute e agli screening sanitari rivolti alla cittadinanza, sabato 17 dicembre a partire dalle ore 13, in via Ettore Lombardo Pellegrino ad angolo con viale San Martino si potrà usufruire delle consulenze di un team di esperti

L’igiene dentale è infatti la più grande forma di prevenzione per le patologie odontoiatriche e per questo sarà possibile effettuare consulenze gratuite all’interno di uno stand organizzato dalla commissione d’albo degli Igienisti dentali della Federazione nazionale TSRM e PSTRP (Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) presieduta dal dottor Igor De Pasquale e in collaborazione con la farmacia del Viale dei dottori Di Perna.

Durante la giornata verranno anche distribuiti gadget e campioni omaggio e sarà possibile ricevere delucidazioni sulle principali patologie dentali e sulle loro conseguenze, oltre a consigli personalizzati per il mantenimento della propria salute orale.

I cittadini verranno informati sui numerosi rischi derivanti dalle prestazioni di prevenzione orale eseguite da personale privo di titoli di laurea abilitanti.