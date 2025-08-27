Messina. La schiusa delle tartarughe marine incanta Casa Bianca al tramonto

Nella serata di martedì 26 agosto, la spiaggia di Casabianca è stata testimone di un piccolo "miracolo" della natura

Messina, Casa Bianca – In un’atmosfera pervasa da silenzioso stupore e commossa meraviglia, nella serata di martedì 26 agosto, pochi istanti prima che il sole si celasse oltre l’orizzonte marino, la spiaggia di Casa Bianca a Messina è divenuta teatro di un evento raro e incantevole: la schiusa delle uova di tartarughe marine.

Come emersi da un sogno primordiale, i piccoli cheloni hanno rotto il guscio sabbioso del nido materno, spinti da un istinto millenario e invincibile. Uno ad uno, con movenze esitanti ma determinate, hanno intrapreso il loro primo viaggio verso l’immensità del mare, guidati dal riflesso argenteo del crepuscolo sulle onde.

Un miracolo di vita che giunge come una benedizione

I fortunati spettatori, radunatisi quasi per caso, si sono trovati dinanzi a un’autentica epifania della natura, incapaci di celare l’emozione dinanzi a tale manifestazione di vita nascente.

In un mondo spesso cieco alla bellezza che lo abita, questo miracolo giunge come una benedizione. È il segno che la vita, sa ancora stupire e rinascere con grazia antica.

Servizio di Carmen Licata – Progetto L’Estate Addosso

