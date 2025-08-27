 Messina. La schiusa delle tartarughe marine incanta Casa Bianca al tramonto

mercoledì 27 Agosto 2025 - 13:48

Nella serata di martedì 26 agosto, la spiaggia di Casabianca è stata testimone di un piccolo "miracolo" della natura

Messina, Casa Bianca – In un’atmosfera pervasa da silenzioso stupore e commossa meraviglia, nella serata di martedì 26 agosto, pochi istanti prima che il sole si celasse oltre l’orizzonte marino, la spiaggia di Casa Bianca a Messina è divenuta teatro di un evento raro e incantevole: la schiusa delle uova di tartarughe marine.

Come emersi da un sogno primordiale, i piccoli cheloni hanno rotto il guscio sabbioso del nido materno, spinti da un istinto millenario e invincibile. Uno ad uno, con movenze esitanti ma determinate, hanno intrapreso il loro primo viaggio verso l’immensità del mare, guidati dal riflesso argenteo del crepuscolo sulle onde.

Il video pubblicato sopra è stato inviato da Rosemary Raciti, che ha autorizzato la pubblicazione, al numero di Segnalazioni WhatsApp 366.8726275:

Un miracolo di vita che giunge come una benedizione

I fortunati spettatori, radunatisi quasi per caso, si sono trovati dinanzi a un’autentica epifania della natura, incapaci di celare l’emozione dinanzi a tale manifestazione di vita nascente.
In un mondo spesso cieco alla bellezza che lo abita, questo miracolo giunge come una benedizione. È il segno che la vita, sa ancora stupire e rinascere con grazia antica.

Le foto, il video che segue e quello principale sono stati anch’essi inviati al numero di Segnalazioni WhatsApp 366.8726275:

Schiusa tartarughe marine in spiaggia

Servizio di Carmen Licata – Progetto L’Estate Addosso

