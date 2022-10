Messina. La sede centrale dei vigili del fuoco si apre alla città - Tempostretto

Apertura rivolta ai cittadini, compatibilmente con le esigenze di soccorso, per due giorni

Fino a domenica 16 ottobre è in programma la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che, su indicazione dell’Onu, si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da sempre vicino ai cittadini e alle Istituzioni, ha quindi programmato un’iniziativa che consente ad alunni e cittadini di poter accedere alle sedi operative presenti sul territorio nazionale per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali, trasmettendo al tempo stesso ulteriori informazioni sulla “cultura della protezione civile”.

Visita guidata per gli studenti

Pertanto, il Comando Provinciale di Messina ha organizzato ieri una visita guidata della sede centrale di Via Salandra e dei mezzi di soccorso tecnico urgente presenti nonché un seminario sui “Comportamenti da adottare in caso di emergenze per terremoti, incendi, alluvioni, fughe di gas e pericoli di natura elettrica”, rivolta agli alunni degli Istituti scolastici della città.

Apertura ai cittadini

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, invece, compatibilmente con le esigenze di soccorso, il Comando Provinciale di Messina, ha organizzato un’apertura mattutina della sede centrale, in via Salandra, rivolta alla collettività cittadina.