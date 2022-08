Messina. La sfida al femminile per il Senato e la contesa per la Camera - Tempostretto

Nel collegio cittadino, più molti altri Comuni, ecco i nomi degli sfidanti per l'uninominale

MESSINA – Collegio Camera Sicilia 2 Messina: una sfida tra quattro personalità femminili per la corsa al Senato e altri cinque esponenti politici in competizione per la Camera dei deputati, nell’uninominale. Il tutto mentre si attendono dalla politica risposte più efficaci all’altezza della crisi economica e sociale che attraversa il territorio.

Per la Camera, sono in competizione la deputata uscente Matilde Siracusano (Forza Italia e centrodestra), il consigliere comunale Felice Calabrò (Partito democratico e centrosinistra), il vicesindaco Francesco Gallo (“Sud chiama Nord”), la senatrice uscente Grazia D’Angelo (Movimento Cinquestelle) e, per il Terzo polo di Renzi e Calenda, la dirigente scolastica Liliana Modica.

Per il Senato, si contendono il seggio la deputata uscente Ella Bucalo (Fratelli d’Italia e centrodestra), la senatrice e sottosegretaria Barbara Floridia (M5S, anche nella lista di personalità scelte da Conte), l’assessora Dafne Musolino (“Sud chiama Nord”) e la consigliera comunale Antonella Russo (Pd e centrosinistra).

La corsa per il Senato in controtendenza

Sul piano simbolico, la contesa al Senato assume un significato speciale. Anche se la parità di genere è ancora un traguardo lontano, quattro personalità impegnate in politica si contendono il seggio. Una competizione in antitesi con la campagna elettorale alle amministrative, con cinque uomini candidati a sindaco a Messina.

Collegio uninominale Sicilia 2 – Messina Camera dei deputati

Alì

Alì Terme

Antillo

Casalvecchio Siculo

Castelmola

Condrò

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Gaggi

Gallodoro

Giardini-Naxos

Graniti

Gualtieri Sicaminò

Itala

Leni

Letojanni

Limina

Lipari

Malfa

Mandanici

Merì

Messina

Milazzo

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Nizza di Sicilia

Pace del Mela

Pagliara

Roccafiorita

Roccalumera

Roccavaldina

Rometta

San Filippo del Mela

San Pier Niceto

Santa Lucia del Mela

Santa Marina Salina

Santa Teresa di Riva

Sant’Alessio Siculo

Saponara

Savoca

Scaletta Zanclea

Spadafora

Taormina

Torregrotta

Valdina

Venetico

Villafranca Tirrena

Collegio uninominale Senato della Repubblica

Messina

Acquedolci

Agira

Aidone

Alcara li Fusi

Alì

Alì Terme

Antillo

Assoro

Barcellona Pozzo di Gotto

Barrafranca

Basicò

Brolo

Calascibetta

Capizzi

Capo d’Orlando

Capri Leone

Caronia

Casalvecchio Siculo

Castel di Lucio

Castell’Umberto

Castelmola

Castroreale

Catenanuova

Centuripe

Cerami

Cesarò

Condrò

Enna

Falcone

Ficarra

Fiumedinisi

Floresta

Fondachelli-Fantina

Forza d’Agrò

Francavilla di Sicilia

Frazzanò

Furci Siculo

Furnari

Gaggi

Gagliano Castelferrato

Galati Mamertino

Gallodoro

Giardini-Naxos

Gioiosa Marea

Graniti

Gualtieri Sicaminò

Itala

Leni

Leonforte

Letojanni

Librizzi

Limina

Lipari

Longi

Malfa

Malvagna

Mandanici

Mazzarrà Sant’Andrea

Merì

Messina

Milazzo

Militello Rosmarino

Mirto

Mistretta

Moio Alcantara

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Montagnareale

Montalbano Elicona

Motta Camastra

Motta d’Affermo

Naso

Nicosia

Nissoria

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Oliveri

Pace del Mela

Pagliara

Patti

Pettineo

Piazza Armerina

Pietraperzia

Piraino

Raccuja

Regalbuto

Reitano

Roccafiorita

Roccalumera

Roccavaldina

Roccella Valdemone

Rodì Milici

Rometta

San Filippo del Mela

San Fratello

San Marco d’Alunzio

San Pier Niceto

San Piero Patti

San Salvatore di Fitalia

San Teodoro

Santa Domenica Vittoria

Santa Lucia del Mela

Santa Marina Salina

Santa Teresa di Riva

Sant’Agata di Militello

Sant’Alessio Siculo

Sant’Angelo di Brolo

Santo Stefano di Camastra

Saponara

Savoca

Scaletta Zanclea

Sinagra

Spadafora

Sperlinga

Taormina

Terme Vigliatore

Torregrotta

Torrenova

Tortorici

Tripi

Troina

Tusa

Ucria

Valdina

Valguarnera Caropepe

Venetico

Villafranca Tirrena

Villarosa

