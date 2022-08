Messina. Sinistra anti Pd, la raccolta firme per l'Unione popolare - Tempostretto

Ieri in città la deputata Simona Suriano. Si può firmare entro stasera alle 20 a piazza Duomo e nella fontana Paradiso

MESSINA – Elezioni politiche del 25 settembre. Ultimi giorni di raccolta firme per l’Unione popolare con Luigi De Magistris in modo da essere presenti in quasi tutti i collegi plurinominali. Si può firmare entro oggi, dalle 17 alle 20, a piazza Duomo e nella fontana storica di Paradiso.

Ieri, al banchetto per le firme a Piazza Cairoli, ha partecipato la deputata catanese Simona Suriano (nella foto con Dolores Dessi, Simona Stracuzzi, Ivan Cali e Luca Cangemi). La parlamentare, ex Movimento Cinquestelle e appartenente al gruppo parlamentare di Manifesta, componente di sinistra alla Camera, di recente aveva sostenuto la campagna elettorale di Luigi Sturniolo come candidato a sindaco.

“Al centro del programma i diritti dei lavoratori”

Sostengono i promotori della formazione politica, che non farà alcun apparentamento con Pd e centrosinistra: “Siamo l’unica lista che mette al centro del suo programma i diritti dei lavoratori, degli studenti e dei disoccupati. L’unica con una prospettiva concreta e non strumentale sui diritti civili. Siamo per una totale riconversione verde che crei sviluppo sostenibile omogeneo su tutto il territorio nazionale. Siamo l’unica formazione politica fuori dagli accordi elettorali per una lotta serrata alla politica del malaffare”.