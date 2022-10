Messina. L'addio di Gallo e Musolino, si presentano il neo assessore Cicala e un nome top secret - Tempostretto

Dalle 9.30, da Palazzo Zanca, la conferenza stampa con diretta Facebook e dal sito di Tempostretto

MESSINA – Oggi è il giorno dell’annuncio. Stamattina, dlle 9.30, in una conferenza stampa nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile presenterà la nuova Giunta.

Mentre l’assessora Dafne Musolino e il vicesindaco Francesco Gallo si apprestano a volare a Roma, in seguito all’elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, si conosceranno i nomi dei due sostituti. Come Tempostretto ha scritto nei giorni scorsi, Roberto Cicala, presidente uscente di Patrimonio Spa, dovrebbe entrare in squadra, mentre l’ultimo nome sarà una sorpresa. In qualità di esperto, Francesco Giorgio, fiduciario Coni Messina, avrà pure un ruolo di rilievo.

Il sindaco incontra la deputazione regionale e nazionale

Al termine della conferenza stampa il sindaco ha convocato, alle 10.30, la deputazione nazionale e regionale messinese, sempre a Palazzo Zanca, per un confronto in merito al ruolo della città di Messina “nell’ottica della nuova compagine governativa nazionale e regionale”, fa sapere un comunicato.

Tempostretto seguirà la conferenza stampa con diretta Facebook e dal sito, dalle 9.30, dando la parola ai protagonisti.

