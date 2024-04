Messina, ladro spacca vetrine incastrato dalla suola delle scarpe

Acciuffato dalle Volanti uno spaccavetrine ed un "topo di negozio" giovanissimo

Altri due esercizi commerciali del centro cittadino presi di mira dai ladri nel fine settimana, ma stavolta la Polizia è arrivata in fretta ai responsabili, grazie ai controlli straordinari disposti dal Questore Annino Gargano. Sono così finiti in manette un 29enne per tentato furto aggravato e un messinese di 20 anni per furto aggravato consumato. Uno dei due è stato incastrato dall’impronta delle scarpe lasciata sulla vetrina danneggiata.

Lo spacca vetrine

Nel primo caso, l’uomo si era creato un varco di accesso all’interno del negozio infrangendo la vetrata della porta principale, ma aveva dovuto improvvisamente interrompere la propria azione per darsi a precipitosa fuga. Raggiunto dai poliziotti a pochi isolati di distanza, è stato identificato e tratto in arresto anche grazie all’impronta impressa dai calci sferrati contro la vetrata della porta del negozio, che corrispondeva pienamente alla forma della suola delle scarpe da lui indossate al momento del rintraccio.

Il furto di alimentari sventato

Il ventenne messinese invece aveva forzato l’accesso con una grossa tronchese ed era riuscito a mettere a segno il furto, asportando numerose derrate alimentari per poi cercare di far perdere le sue tracce. Immediatamente dopo, però, i poliziotti delle Volanti, allertati dall’attivazione del sistema di allarme antintrusione, lo hanno individuato nei pressi dell’esercizio commerciale ed hanno recuperato la refurtiva restituendola al legittimo proprietario.

(Nella foto di copertina uno dei bar del centro presi di mira dai ladri nelle scorse settimane)