Messina, lascia figlio in auto - Tempostretto

La segnalazione dei passanti alla polizia municipale intervenuta per assicurarsi della sorte del piccolo. La donna era rimasta bloccata con l'altro figlio piccolo, ci ha fatto sapere ("Nessun abbandono")

MESSINA – E’ successo nella tarda serata di oggi, in pieno centro cittadino, a uno dei principali incroci dello shopping del viale San Martino. Una donna ha parcheggiato in zona vietata, lasciando il figlio piccolo chiuso dentro l’auto e allontanandosi. Qualcuno ha notato il piccolo lamentarsi e, sembrando loro che fosse trascorso molto tempo, hanno avvisato la polizia municipale. Gli agenti, coordinati dal comandante Stefano Blasco, sono intervenuti per liberare il minore e rintracciare la signora.

C’è voluta una mezz’oretta e la donna ha assicurato di essersi allontanata per pochissimo tempo. Ma c’è chi giura che la macchina si trovava parcheggiata nello stesso posto già da diverse ore, tanto che intorno all’auto col bimbo dentro, quando gli agenti sono intervenuti, si era formato un grosso capannello di curiosi.

Il bimbo comunque sta bene ed è tornato a casa. La donna non ha potuto evitare la multa.

Un aggiornamento: la donna era rimasta bloccata in strada con l’altro figlio piccolo, ci ha fatto sapere (“Nessun abbandono”).