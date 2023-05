Messina. L'Atm assume 30 autoferrotranvieri, ecco l'avviso - Tempostretto

Una selezione pubblica per titoli ed esami. I link al sito del Comune e dell'azienda

MESSINA – Atm assume. L’Azienda trasporti Messina spa promuove una selezione pubblica per titoli ed esami, con l’obiettivo di assumere 30 autoferrotranvieri. Trenta risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno e indeterminato, per il ruolo di “operatore di esercizio con parametro retributivo 140 del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri”.

L’avviso è consultabile su sito istituzionale del Comune nella sezione Informazioni e su quello dell’ Atm. I candidati risultati formalmente idonei al termine della procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi a decorrere dal momenta della prima pubblicazione. E sarà composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato e al mantenimento al momento dell’assunzione dei requisiti previsti. L’azienda si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria oltre le 30 (trenta) unità previste per eventuali future assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.