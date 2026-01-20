Messina. Lavoratore in nero, sospesa l’attività di un panificio e multa da duemila euro

Controlli e multe anche nei cantieri a Messina, Brolo e Gioiosa Marea

Il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha fatto una serie di controlli nei settori dell’edilizia e dei pubblici esercizi.

A Messina è stato ispezionato anche un panificio, dove è risultato occupato senza regolare contratto 1 lavoratore su 4. L’attività è stata pertanto sospesa per l’impiego di manodopera in nero. Il titolare della ditta, oltre a regolarizzare la posizione del dipendente, sottoponendolo alla prescritta sorveglianza sanitaria ed erogando la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, dovrà pagare la sanzione di 2.500 euro per la revoca della sospensione, oltre alla maxi sanzione di 1.950 euro per lavoro nero e alle ulteriori sanzioni per omessa visita medica e per mancata erogazione della formazione.

Tre i cantieri ispezionati, sia in città che nei comuni di Brolo e Gioiosa Marea.

Nel cantiere di Brolo, la ditta operante è stata sanzionata sotto il profilo della sicurezza, poiché le aree di cantiere non risultavano debitamente recintate in modo da impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

Nel cantiere di Gioiosa Marea, è stata prescritta l’installazione della mantovana parasassi su una parte del ponteggio e sono state adottate alcune disposizioni per regolare il passaggio dei pedoni vicino al ponteggio.

Nel cantiere di Messina, l’impresa non aveva predisposto in alcuni punti del ponteggio le tavole fermapiede e le aste di parapetto necessarie a prevenire eventuali cadute dall’alto.

Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano a quasi 3.000 euro.