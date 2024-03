Interventi di riparazione in corso

Per via di un intervento di riparazione del tratto di condotta compreso tra Mili Marina e la Scuola Mili Moleti, l’erogazione idrica potrebbe subire interruzioni per una durata di circa 4 ore.

Amam garantisce supporto e assistenza h24, esclusivamente per segnalazione guasti, al numero unico 090 3687711.