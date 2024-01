Pavimento dissestato, l'allarme del consigliere Nunzio Signorino

“Da più di un mese l’Ufficio Postale di Camaro Superiore è chiuso a causa del pavimento dissestato”.

Il consigliere della III Municipalità, Nunzio Signorino, lamenta i disagi dei cittadini, soprattutto i più fragili, “costretti a recarsi altrove anche per un semplice prelievo allo sportello Banco Posta, per una semplice raccomandata o per spedire un pacco”. Da qui la richiesta di riapertura immediata.