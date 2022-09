Messina. "L'estate addosso", Basile ha inaugurato l'edizione 2022 - Tempostretto

676 ragazzi/e e 58 aziende ospitanti: ieri la presentazione del progetto a Villa Dante

MESSINA – ’Estate addosso 2022: stasera la festa o comunque una kermesse per la Giunta Basile. 676 ragazzi/e e 58 aziende ospitanti partecipano alla seconda edizione del progetto sperimentale “L’Estate addosso 2022”. Un progetto nato per offrire un’opportunità ai giovani, facendo un’esperienza lavorativo. Nel corso della serata ieri a Villa Dante sono state firmate le convenzioni tra Messina Social City, rappresentata dalla presidente Valeria Asquini e dal Consiglio d’amministrazione, e le 58 aziende che vi hanno aderito.

I beneficiari riceveranno una borsa di 600 euro mensili per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, compresi domenica e festivi.

Uno dei momenti della consegna con il sindaco

