Messina. L'ex baraccopoli del Largo Macello Vecchio diventa via Caravaggio - Tempostretto

Una parte della zona rimarrà con la vecchia denominazione. Dopo il Consiglio comunale, il sì della Giunta

MESSINA – Dopo il sì unanime del Consiglio comunale, la riqualificata via Macello Vecchio diventerà via Caravaggio. Ma non tutta: tra il Largo Macello Vecchio e la via Faustina e Tertullo. La Giunta Basile, su proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, ha aderito alla modifica approvata dalla commissione Toponomastica. E caldeggiata con una nota anche dalla IV Municipalità.

La denominazione “Macello Vecchio” rimarrà nell’area compresa tra il Viale Principe Umberto e la Scalinata Michele Rua. “Via Caravaggio (Michelangelo Merisi)” riguarderà l’altro tratto. Data la demolizione e la bonifica della baraccopoli, il cambio del nome assume un significato simbolico.

Allo stato attuale, la strada è stata solamente spianata e resta chiusa al traffico, tranne per un passaggio pedonale già presente in passato.

Articoli correlati