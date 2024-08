Lia, Marino, Garofalo: il Messina annuncia gli over tra conferme e arrivi

I movimenti di mercato del club in attesa di notizie sulla trattativa per la cessione al fondo americano

Prima Damiano Lia, che ha firmato ufficialmente fino al 30 giugno 2025 ed è di fatto una conferma nella rosa a disposizione di Giacomo Modica. Poi gli annunci ufficiali di altri due over. Il Messina ha comunicato l’arrivo di Antonio Marino e Vincenzo Garofalo, entrambi fino al 30 giugno 2025.

Il difensore e il centrocampista sono già a disposizione di Modica. Il primo, classe ’88, vanta ben 113 presenze in Serie B e oltre 180 in Serie C. Il secondo, invece, è undici anni più giovane (è del 1999).