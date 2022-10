Messina. Liceo La Farina, due seminari per docenti d'inglese - Tempostretto

Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre

L’I.I.IS. “La Farina Basile”, nell’ambito del progetto Erasmus+ azione KA1, “Fostering English Competence in Teaching”, elaborato dalle prof.sse Mariagrazia Costa e Antonella Lo Castro, organizza un momento di disseminazione, diviso in due parti, rivolto ai docenti di inglese interessati di tutte le scuole di Messina e provincia, martedì 25 ottobre dalle 15 alle 17 al Liceo Classico La Farina di Messina.

Nella prima parte, interverranno le prof.sse Mariagrazia Costa e Maria Teresa Orlandi (docenti di inglese), che riferiranno sulle tecniche metodologiche apprese nei corsi di aggiornamento frequentati durante le due settimane di mobilità a Cambridge (Gran Bretagna) e a Dublino (Irlanda).

Inoltre, i docenti Antonella Lo Castro e Lorenzo Sciajno, docenti di materie letterarie, dissemineranno quanto appreso durante le quattro settimane di mobilità per seguire il corso/certificazione Celta (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).

Nella seconda parte del pomeriggio, gli stessi docente di lettere, insieme alla prof.ssa Maria Antonietta Colosi, anche lei di rientro da un corso di due settimane in Irlanda, mostreranno ai docenti del Dipartimento Umanistico dell’Istituto alcune delle tecniche apprese per l’insegnamento della lingua inglese che possono essere utilizzate anche nelle lingue classiche e nelle discipline umanistiche.

I docenti di Inglese invece, continueranno invece la riunione con le prof.sse Costa e Orlandi. Le attività didattiche proposte saranno anche legate a quanto appreso dalla prof Costa, docente nelle sezioni Cambridge Igcse al Liceo La Farina, nelle due settimane di Observation al Chesterton Community College a Cambridge, soprattutto in merito alla preparazione per l’esame.

Le scuole che intendono partecipare all’evento di disseminazione e/o condividere la loro migliori pratiche sono pregate di compilare il form a questo link entro le ore 12 di martedì 25 ottobre 2022.

Come previsto dal progetto, infatti, tra gli obiettivi principali che la scuola intende conseguire rientra la formazione linguistica di insegnanti di altre discipline coinvolti nel progetto internazionale Cambridge Igcse e nel Clil. La ricaduta sulla scuola e sul territorio risulterà in pratiche didattiche innovative e coinvolgenti, inseribili nella programmazione di classe e individuale, che renderanno le lezioni più piacevoli e stimolanti per gli alunni delle nostre scuole superiori.

Dieci tra docenti e staff di entrambi i Licei (La Farina e Basile), a conclusione del progetto, avranno partecipato alla formazione, che si concluderà a settembre 2023.

Con il sostegno e l’incoraggiamento della dirigente, Caterina Celesti – da subito interessata attivamente allo sviluppo dell’internazionalizzazione dei due Licei – tale esperienza di formazione può rappresentare, inoltre, il primo passo verso ulteriori scenari di collaborazione internazionale tra scuole del territorio, oltre che straniere, ed il nostro Istituto, sempre nell’ambito del programma Erasmus+.