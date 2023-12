Messina, l'importanza dell'arte anche a Natale: cos'è Instradart, l'evento di Vicolo Cicala - Tempostretto

A spiegarlo è Lelio Bonaccorso: "Diverse realtà hanno collaborato per ideare un momento per tutti. Ecco cosa faremo"

MESSINA – Tra i tanti temi diventati sempre più importanti per Messina durante tutto l’arco del 2023 e già a partire dall’anno precedente c’è stato quello dell’arte. Che sia arte di strada, fumetti, dipinti o musica, sempre più spazio in città trovano gli artisti messinesi. E sarà così anche per Natale perché nel calendario degli eventi ce n’è uno, in programma il 23 dicembre, che è dedicato a loro, ai giochi e, soprattutto, ai cittadini. Si tratta di “Instradart: Arte al Vicolo Cicala”, che punta a coinvolgere i messinesi con varie attività.

Bonaccorso: “Dall’arte ai giochi da tavolo”

Tra gli ideatori della giornata c’è anche Lelio Bonaccorso, ormai una sorta di guida per gli artisti grazie al lavoro dell’Officina del Sole: “Instradart si svolgerà in vicolo Legnano il 23 dicembre ed è un’iniziativa voluta dall’assessorato alle Politiche giovanili, l’Officina del Sole, la fumetteria Torre Nera, la galleria Zancle Art Project e Piccione cornici, tutte realtà giovani che hanno deciso di mettersi insieme per una giornata in cui si alterneranno spettacoli, laboratori per bambini, giocolieri, giochi da tavolo, artisti di street art. Vorremmo che venissero in tanti, anche perché la partecipazione è gratuita”.

L’attenzione sul mondo dell’arte messinese aumenta? Bonaccorso spiega: “Assolutamente sì. Quando ho iniziato io ero praticamente solo, forse eravamo due o tre in tutto. Ora siamo una quindicina di professionisti che lavorano quasi tutti da Messina, ma non solo, nel campo del fumetto, dell’animazione e dell’illustrazione. Questa è una possibilità lavorativa in un mondo in cui vediamo quotidianamente salire il tasso di migrazione dalla città. Credo che si debba prendere coscienza di queste professionalità, che si possono fare anche da remoto”.