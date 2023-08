Messina. L'incrocio in cui tutte le strade portano... alle autostrade: di qua o di là, anzi no - Tempostretto

Ben cinque cartelli, dei quali due esatti e altri tre... confondenti

Via Garibaldi, tratto iniziale subito dopo piazza Castronovo, in direzione centro città. Al primo semaforo all’incrocio col viale Giostra, ecco i cartelli verdi che suggeriscono il percorso verso le autostrade: un primo sembra indicare che si deve andare a sinistra, verso giù, quindi verso il mare. Niente di più sbagliato, a meno che non s’intendano le autostrade calabresi, tramite le navi private. Quel cartello, in realtà, è piegato e doveva indicare la direzione dritto. Ma a Messina, si sa, i cartelli danneggiati restano tali a imperitura memoria.

Stessa indicazione una volta superato l’incrocio: andando dritto si arriva in autostrada. E in effetti è vero, verso lo svincolo Boccetta. Ma prima c’è un altro svincolo e infatti, all’incrocio con viale Giostra in direzione monte, ecco altri tre cartelli, due dei quali precisi: per andare in direzione Catania proseguire su via Garibaldi (e quindi dirigersi verso svincolo Boccetta), per andare in direzione Palermo proseguire su viale Giostra (e quindi dirigersi verso svincolo Giostra); il terzo, invece, indica autostrade verso via Garibaldi, senza specifiche, ed è praticamente contrario a quello che indica la direzione Palermo.

In totale due cartelli precisi su cinque e altri tre confondenti. Per chi non conosce la zona si capisce poco. Ci vorrebbe poco per sistemarli ma nessuno si prende la briga di farlo…