Messina, l'isola pedonale di Torre Faro cambia (di nuovo): adesso sarà tutti i giorni - Tempostretto

Area pedonale dalle 18 alle 2, ma tutta la settimana e non solo nel weekend. Con la delibera di giunta si torna alla versione del commissario Santoro

MESSINA – In principio fu l’isola pedonale del commissario straordinario Santoro, quella prevista per tutti i giorni dalle 18 alle 2, ma che senza presidi di controllo veniva ripetutamente violata da auto e moto. Poi è diventata l’area per soli pedoni del weekend, modificata dalla giunta Basile, con uno dei primi provvedimenti successivi all’insediamento. E ora, l’isola pedonale di Torre Faro cambia ancora. Con una nuova delibera di giunta, non sarà più soltanto dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 2, ma tutti i giorni.

Isola tutti i giorni fino all’11 settembre

Si tratta della delibera 192 del 28 luglio, che modifica l’articolo uno della precedente (la numero 143 del 24 giugno), ampliando così la portata dell’isola pedonale. A Torre Faro, sempre nelle ore già specificate dalle 18 alle 2 di notte, i pedoni potranno circolare tranquillamente davanti la Chiesa Madonna della Lettera e nei tratti di via Torre compresi tra via Rando e Pozzo Giudeo e di via Fortino tra via Lanterna e via Biasini. Resta lo stesso il periodo: la delibera vigerà fino al prossimo 11 settembre. Una decisione presa, secondo quanto si specifica nel documento, in base a quanto osservato dalla circolazione stradale. Stavolta dovrebbe essere questa la versione definitiva.