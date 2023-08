Messina, lo Stretto e quel filo blu che unisce - Tempostretto

La sesta tappa del Blue Tour 2023

E’ un filo blu che unisce i popoli…e racconta il mare attraverso i secoli. Dallo sbarco di Don Giovanni d’Austria alla Italian Blue Route, itinerario culturale che valorizza il patrimonio blu, al quale Messina ha aderito, il filo blu ci accompagna a scoprire nuove e antiche rotte, nel nome di un rapporto tra uomo e mare che si trasforma, ma che mantiene immutata quell’arcaica relazione che nel tempo ha saputo generare tradizioni, mestieri e saperi legati al mare.

Il filo blu è Blue tour, manifestazione che racconta il patrimonio blu e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della risorsa dell’acqua. Martedì l’ evento ha fatto tappa a Messina, città che con la sua collocazione geografica e il suo legame storico con il mare, ha colto l’occasione per presentare due iniziative unite da uno stesso filo azzurro: la tradizionale rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria e il progetto Italian Blue Route, al quale il Comune di Messina, socio fondatore, ha creduto fin da subito, con l’ obiettivo di valorizzare il proprio ruolo al centro del Mediterraneo.

Tradizione e innovazione, passato e futuro raccontano le città del mare e martedì 1 agosto anche Messina ha proiettato le sue speranze e prospettive di crescita oltre gli ostacoli per ritrovare le proprie origini. Bluetour è organizzata da Italian Blue Route, e da Lega navale Delegazione Universitaria Tor Vergata e Associazione Velica Jancris. La tappa di Messina è stata accolta dal Sindaco Federico Basile, dal Vicesindaco Salvatore Mondello e gli Assessori Enzo Caruso, Massimo Finocchiaro, Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli che fin dall’inizio con grande entusiasmo hanno creduto nei principi ai quali si ispira Italian Blue Route: economia del mare e turismo sostenibile.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Messina, la Lega Navale Italiana, l’Associazione Velica Jancris, la Camera di Commercio e Assonautica Messina. Sono intervenuti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla cultura e turismo Enzo Caruso, Fortunato Manti e Carmelo Ricupero.

Messina ha un potenziale inestimabile per storia e cultura oltre che per geografia e la sua posizione al centro del Mediterraneo la rende una meta tra le mete turistiche più ambite del Mediterraneo. Messina, che nella giornata del 1 agosto ha unito cultura e turismo, lo sbarco di Don Giovanni e la “Strada Blu”, hanno raccontato ai partecipanti come una Città così ricca di tradizioni possa mantenere i suoi valori ma allo stesso tempo rinnovarsi.

Bluetour 2023 continua il suo viaggio per promuovere la risorsa acqua e il patrimonio blu, prossima e ultima tappa Roccella Ionica in Calabria. Ambasciatrice d’eccellenza, l’imbarcazione Jancris di Alfredo Giacon, già protagonista di molte missioni ambientaliste in tutto il mondo: dal Golfo del Messico in occasione della marea nera dovuta alla fuoriuscita del petrolio, al Polo Nord per monitorare il livello dei ghiacci a causa del surriscaldamento della crosta terrestre, fino alla traversata oceanica che l’ha riportata sulle coste del Mediterraneo per essere oggi protagonista di questa nuova avventura, in nome del nostro patrimonio più prezioso: l’Acqua. Blue Tour vuole testimoniare come il patrimonio culturale dei territori e del mare possa essere un modo per fare turismo in modo sostenibile e consapevole, contribuendo a diffondere una maggiore sensibilità verso la tutela ambientale e culturale.