Messina. Lo Stretto protagonista nel romanzo di Irene Caltabiano - Tempostretto

Stasera a Casa Peloro la presentazione del libro "La feluca e la fiocina"

MESSINA – S’intitola “La feluca e la fiocina” e vede lo Stretto di Messina come protagonista. Il romanzo della messinese (classe 1989) Irene Caltabiano, pubblicato per Capponi Editore, si presenta stasera alle 19, a Casa Peloro. Lì vicino a quel mare raccontato in chiave metaforica dalla scrittrice, nel segno di una tradizione letteraria nobilissima.

All’incontro interviene come moderatore Roberto Sciarrone, ricercatore all’Università “La Sapienza” e speaker radiofonico, e con un reading di Martina Morabito. Il prossimo 19 agosto, invece, è in programma alle 19 un secondo incontro sul libro al Foro G Gallery di Ganzirri.

La storia: il richiamo della terra d’origine e una misteriosa creatura

Il mare e i suoi abissi nascondono tesori o mostri secolari. Ma il mare è anche metafora di fantasmi e paure che, prima o poi, si potrebbe essere chiamati ad affrontare. Salvatore Greco, timido e riflessivo sedicenne, assiste alla morte del padre Calogero, intrepido pescatore di pesce spada, a opera di un enorme creatura che solca le acque dello Stretto di Messina.

Quest’avvenimento scuote il ragazzo dalle fondamenta, facendolo crescere in fretta e sviluppando in lui il desiderio di emigrare verso altri lidi, allontanandosi da una quotidianità che oramai gli va stretta. Grazie al saggio e misterioso antiquario Celestino, di cui nessuno conosce bene il passato, il ragazzo scoprirà il suo talento di scrittore.

Trentenne, trasferitosi a Roma, Salvatore ha raggiunto il successo ma non la felicità. Il legame a doppio filo con la sua terra d’origine lo reclama con prepotenza, costringendolo al ritorno. Un ritorno che farà venire al pettine molti nodi: chi era davvero Celestino? Perché la creatura continua a tormentare la sua famiglia? E perché non si può fuggire dai propri fantasmi?

L’autrice

Irene Caltabiano (nella foto), nel marzo del 2020, ha pubblicato la raccolta di racconti “Lunga vita al Re”, per Re Artù Edizioni. Sempre nel 2020, ha pubblicato in veste di sceneggiatrice e illustratrice il graphic novel “Global Warning”, per Kall Edizioni, e la raccolta di racconti “Granelli di rabbia” per The Freak Editore. Ha pure pubblicato una storia a fumetti all’interno del volume “In casa – Storie a fumetti tra quattro mura”, edito da Ultra edizioni.

Nel 2021 ha pubblicato il romanzo “Manichini” per Rossini Editore e, come sceneggiatrice e illustratrice, “I.O.T -Infernet of things”, sempre per Kall Edizioni.