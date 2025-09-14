 Messina, "lunedì possibili disservizi idrici per un guasto alla condotta del Noviziato"

Redazione

Tag:

domenica 14 Settembre 2025 - 22:37

Ecco le zone della città indicate dall'Amam, che garantisce sostegno ai cittadini

MESSINA – Amam “informa che, nella galleria del Noviziato, è stato rilevato un guasto alla condotta da 300 mm destinata alla distribuzione idrica. La distribuzione odierna si è svolta regolarmente e gli operatori, insieme ai nostri tecnici, sono già al lavoro. Gli interventi sono stati avviati e si prevede di ultimarli in serata. Si informa, tuttavia, che nella giornata di lunedì potrebbero verificarsi disservizi idrici”.

Ecco le zone “critiche” indicate da Amam: Viale Principe Umberto, Viale Regina Elena, Quartiere Annunziata, tratto della Litoranea fino alla località Paradiso.

Comunica la partecipata: “Il danno richiede un intervento di ripristino del manicotto all’interno della galleria e il fissaggio di un tratto di condotta lungo le pareti della stessa. Amam assicura che, in caso di necessità, saranno attivati servizi integrativi di rifornimento tramite autobotti. Per aggiornamenti e richieste di supporto i cittadini possono consultare il sito ufficiale o contattare il numero di assistenza. Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584″.

