Messina. Lunghe code in tutti i porti cittadini, l'allarme della Uil - Tempostretto

Oltre 60 minuti al porto di Tremestieri, file anche al porto storico e alla rada San Francesco

Le navi Bluferries tornano al porto storico per il mese di agosto e si creano lunghe code.

“Era tutto previsto – dichiara Uil trasporti Messina -. Questa mattina con attese oltre i 60 minuti al porto di Tremestieri il traffico pesante viene in deroga spostato in città verso le invasature pubbliche e la rada San Francesco. Lunghe code al porto storico (vedi foto) dove il cantiere per il posteggio di Campo delle Vettovaglie, già criticato dalla Uil trasporti – ha ridotto ulteriormente le corsie di stoccaggio dei mezzi verso le invasature Bluferries provocando code che invadono le strade limitrofe.

Porto di Tremestieri

“Paghiamo a caro prezzo un porto, quello di Tremestieri, che doveva essere la soluzione al traffico dei mezzi pesanti in città ed invece è ancora un’area di cantiere tristemente deserta – prosegue la Uil trasporti- e così la città resta vittima incolpevole delle consuete deroghe che spostano enormi flussi di mezzi pesanti che si sommano all’esodo estivo, penalizzando intere zone del centro cittadino. Le parole di rassicurazione dell’amministrazione comunale sulla situazione del cantiere di Tremestieri – conclude il sindacato – stanno a zero rispetto ai disagi che i cittadini e i lavoratori toccano giornalmente con mano. Auspichiamo un concreto intervento del Governo affinché si trovino le risorse per portare a termine l’infrastruttura più importante della città”.