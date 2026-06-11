Messina. Lungomare in Fiera, il 1. luglio l’apertura e l’inaugurazione della “Fontana Ferma”

Installazione artistica in sinergia con il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
MESSINA – E’ il 1. luglio la data tanto attesa per l’apertura del nuovo lungomare in Fiera. Quel momento sarà suggellato con l’installazione di un’opera d’arte contemporanea denominata “La Fontana Ferma”.
Il progetto, nato da una sinergia tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) e l’Autorità Portuale dello Stretto di Messina, si inserisce nel più ampio piano “Il Museo Rigenera”, promosso dal Ministero della Cultura, che ha stanziato un finanziamento di 225mila euro per la realizzazione dell’opera.
Verso l’allestimento dell’opera
L’installazione della “Fontana Ferma” rappresenta il segnale simbolico per il recupero funzionale ed estetico dell’ex Fiera. L’Autorità di Sistema Portuale si occuperà dei lavori necessari per posizionare la scultura, avvalendosi del progetto esecutivo fornito dal museo reggino.
L’ente ha provveduto a nominare l’ingegnere Giuseppe Cutrupi quale responsabile unico del progetto. Sarà lui a coordinare le fasi tecniche che permetteranno all’opera di trovare la sua collocazione definitiva, valorizzando lo spazio urbano con un elemento di forte impatto artistico.