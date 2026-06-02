Ex Fiera di Messina, il parco fronte mare verrà inaugurato l’1 luglio

Sarà aperta alla città h24 con giochi inclusivi, campo da basket, aree fitness. Il 2 luglio verrà collocata una statua artistica dal ministero

di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Da tempo si attende l’apertura. E ora la data ufficiale c’è. Il parco urbano fronte mare all’ex Fiera di Messina verrà inaugurato mercoledì 1 luglio di sera, completato il collaudo. A confermarlo il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Sarà aperto h24, con un sistema di videosorveglianza, e in una prima fase lo gestirà l’Adsp e poi il Comune avrà un ruolo sempre più centrale. Giovedì 2 luglio, invece, il ministero della Cultura collocherà una fontana artistica all’interno del parco.

Ex Fiera di Messina, ora parco urbano

Giochi inclusivi, campo da basket, aree per il fitness, per il relax e per i cani: il nuovo parco è stato progettato pensando a tutte le tipologie di cittadini, dai bambini, alle famiglie, agli sportivi e agli anziani. Nella parte nord del parco è stato realizzato un nuovo impianto sportivo. Un campo in cui giocare a basket guardando il mare. Una posizione privilegiata per gli appassionati della pallacanestro. Ma anche per chi ama fare sport all’aria aperta. Sono state realizzate, infatti, due aree per il fitness. Una per l’allenamento a corpo libero, su dei tappetini antitrauma, e una dotata di attrezzi per lo sport.

L’area giochi inclusiva e la spiaggetta accessibile

Sono state progettate e realizzate due aree giochi, di cui una inclusiva. Scivoli, altalene, giochini a dondolo, tutto posizionato su un apposito tappetino antitrauma. Inoltre c’è un accesso diretto alla spiaggetta vicina. Tramite un’ampia scalinata o una passerella accessibili, infatti, si può raggiungere la piccola spiaggia adiacente al torrente Giostra. Si tratta di una zona non balneabile, appunto perché molto vicina al torrente, ma può essere utilizzata come solarium o semplicemente per una passeggiata sulla sabbia.

ex fiera parco

Aree relax e cani

Sparse sul grande prato ci sono diverse sedute. Moltissime panchine costeggiano il lungo sentiero e sotto il grande albero monumentale sono stati posizionati tavoli e panche in cemento per il pic-nic. E proprio accanto, nell’ingresso nord del parco, è stata realizzata un’area di sgambamento per i cani. Una zona recintata in cui poter lasciare liberi i propri animali. Anche i bagni sono stati ristrutturati.

ex fiera parco

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