Messina, manutenzione obbligatoria del verde privato per proprietari e cittadini

Ordinanza sindacale del sindaco Basile per tutelare "sicurezza e decoro" in città. Ecco quali interventi sono necessari nell'ambito dell'arredo urbano

MESSINA – Manutenzione obbligatoria del verde privato da parte di cittadini e proprietari. Il sindaco Federico Basile e l’assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli li invitano a garantire la manutenzione del verde per sicurezza e decoro.

L’ordinanza sindacale del sindaco: “Potenziali rischi dall’incuria del verde privato”

In particolare, con l’ordinanza sindacale n. 249 del 31/10/2025, il primo cittadino “ha disposto l’obbligo per proprietari, conduttori e responsabili di aree private di terreni edificati e incolti, giardini, orti, aree industriali o artigianali dismesse e altre aree verdi confinanti con strade e spazi pubblici, di eseguire interventi di manutenzione del verde, al fine di garantire la sicurezza, l’igiene e il decoro urbano. Le situazioni di trascuratezza e incuria del verde privato, soprattutto nel centro urbano e nelle aree limitrofe, possono infatti favorire la propagazione di incendi; creare potenziali rischi per la salute e il benessere dei cittadini; provocare danni all’immagine del territorio e lamentele da parte dei vicini e ostacolare la viabilità e la visibilità della segnaletica stradale”.

I lavori dovranno essere completati entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Gli interventi obbligatori

“Gli interventi da effettuare a proprie cure e spese comprendono: sfalcio delle erbe infestanti, pulizia e diserbo; taglio di siepi e rami che si protendono sulle strade o ostacolano la visibilità; pulizia di giardini, prati e aree verdi private per prevenire incendi e garantire la salubrità pubblica; rimozione dei residui vegetali e materiali infiammabili”.

“Contribuiamo a rendere Messina più sicura, pulita e accogliente”

“Garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro della città è una responsabilità condivisa”, affermano il sindaco Basile e l’assessore all’Arredo Minutoli. “Invitiamo tutti i proprietari e gestori di aree private a intervenire tempestivamente, contribuendo a rendere Messina una città più sicura, pulita e accogliente”.