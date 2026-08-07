Messina. Manutenzioni stradali, l’affidamento ad Amam sarà sospeso

L'obiettivo è concentrare la società interamente sul servizio idrico e gestire in autonomia i nuovi fondi milionari

Arriva una sterzata nella gestione dei servizi di manutenzione stradale a Messina. La giunta Basile ha approvato un atto d’indirizzo mirato a sospendere l’affidamento interno ad Amam del servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade, originariamente inserito nel contratto per i servizi aggiuntivi sottoscritto nel marzo del 2024.

La decisione nasce da una scelta legata sia alle priorità operative della società partecipata sia all’arrivo di nuove risorse finanziarie.

Il ritorno al focus sull’acqua e i nuovi fondi in arrivo

La giunta Basile è arrivata alla conclusione che la necessità di garantire la massima efficienza ed efficacia sul fronte del servizio idrico integrato – considerato primario e fondamentale – ha reso evidente l’opportunità di concentrare integralmente le capacità operative di Amam sulla propria missione principale.

A questo si aggiunge un fattore economico e di programmazione: il Comune ha ottenuto ingenti finanziamenti pubblici, tra cui oltre 16 milioni di euro a valere sulle risorse Fsc 2021/2027 per la rigenerazione urbana e un prestito di 6 milioni di euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti destinato proprio alla riqualificazione della pavimentazione stradale nei villaggi della città.

Gestire direttamente queste opere tramite gli uffici comunali permetterà di evitare duplicazioni di competenze e di assicurare un coordinamento unitario e più efficace tra i cantieri di manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari previsti dai progetti finanziati.

I prossimi passaggi amministrativi

Il provvedimento della giunta, subito eseguibile, dà mandato al Dipartimento Servizi Tecnici di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti. In particolare, si procederà alla sottoscrizione di un accordo bilaterale di sospensione dell’affidamento con la conseguente rimodulazione del corrispettivo contrattuale a partire dal mese di agosto 2026, garantendo al contempo la continuità delle prestazioni.