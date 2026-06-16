Messina, piano strade da 6 milioni di euro: lavori aggiudicati

A breve potranno iniziare i lavori

Via alla fase operativa per un primo piano di riqualificazione del sistema viario. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha infatti concluso le procedure di gara per l’assegnazione dei cinque lotti previsti, ciascuno dal valore di 1,2 milioni di euro, portando a compimento l’iter amministrativo nei tempi prestabiliti.

L’annuncio del sindaco Basile

“Avevamo assunto un impegno preciso con la città, indicando tempi e percorso amministrativo. Oggi possiamo passare rapidamente alla fase operativa”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. Il primo cittadino ha sottolineato come il progetto, finanziato con un mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti, sia il frutto di una pianificazione rigorosa. “Non era una promessa da campagna elettorale, ma un obiettivo concreto supportato da progettazione, risorse finanziarie e lavoro amministrativo”, ha aggiunto Basile, evidenziando come la rapidità di esecuzione rappresenti un esempio di buona gestione delle risorse pubbliche.

Il cronoprogramma

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissata per l’8 giugno, gli uffici comunali hanno proceduto con i controlli di rito e l’aggiudicazione definitiva alle imprese. Conclusi gli ultimi adempimenti, il Comune è ora pronto alla consegna dei lavori.

L’intervento, coordinato dall’ingegnere Carmelo Costanzo, punta a superare il concetto di semplice rifacimento dell’asfalto: l’obiettivo è un ammodernamento globale della viabilità che includa l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità.

Focus su occupazione e tempi

Un elemento cardine del progetto riguarda la responsabilità sociale d’impresa: le ditte aggiudicatarie sono vincolate a clausole che impongono l’assunzione di giovani under 36 e donne per almeno il 30% del personale impiegato. Una volta consegnati i cantieri, le imprese avranno a disposizione 180 giorni per completare le opere in ciascuno dei cinque lotti geografici in cui è suddiviso il territorio, dalla prima alla sesta circoscrizione.