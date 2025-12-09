Messina. Marciapiedi, maxi piano di ripristino tra nord e sud

Investimento di 434mila euro per riqualificare la rete pedonale più un intervento specifico da 150mila euro per l’area intorno al Savio

MESSINA – Due delibere per una vasta operazione di ripristino dei marciapiedi. La giunta Basile ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione, uno per l’area centro e un altro per la centro sud. Obiettivo è di ridurre o eliminare i rischi per la pubblica incolumità.

In area centro nord interventi previsti a Ganzirri, Faro Superiore, San Licandro e in diverse vie del centro, tra cui Via Palermo, Via Nicola Fabrizi, Via degli Orti, Via Ogliastri e Via del Bufalo.

In area area centro – sud interventi in viale Europa, via Catania, Fondo Fucile, Contesse e Minissale.

Il quadro economico e le zone interessate

Le due delibere, promosse dall’assessore Massimiliano Minutoli, hanno uno schema finanziario identico. Ciascun progetto è previsto per un importo complessivo pari a 217mila euro per un importo totale di 434mila euro. In entrambi i casi, la maggior parte della somma è destinata all’importo dei lavori (149mila 500 euro per progetto), con la restante parte a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche.

Le prossime fasi

L’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) permette ora al Dipartimento Servizi Tecnici di avviare le successive fasi di progettazione. L’ing. Carmelo Costanzo è stato nominato responsabile unico di progetto per la redazione di entrambi gli interventi.

Altra delibera per l’area del Savio

Intervento specifico per gli “Interventi per la riqualificazione della pavimentazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi adiacenti all’isolato dell’Oratorio Salesiano Domenico Savio” .

Riguarda i marciapiedi delle vie Bisazza, Lenzi, Peculio Frumentario e San Giovanni Bosco, aree adiacenti all’Oratorio. L’obiettivo principale è la messa in sicurezza del transito pedonale, in particolare per i bambini che frequentano l’Istituto.

Oltre alla riqualificazione della pavimentazione, il progetto prevede la realizzazione di alcune strettoie agli incroci per moderare la velocità dei veicoli e migliorare la visibilità pedone/veicolo, l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e l’’allargamento o restringimento di alcuni tratti di marciapiedi per la regolarizzazione della sosta.

Fondi e prossime tappe

L’importo complessivo destinato all’intervento è di 150mila euro, di cui 118mila per l’importo dei lavori e 32mila a disposizione dell’amministrazione per oneri e spese tecniche. Anche in questo caso il rup è l’ing. Carmelo Costanzo.