Messina. Mare sporco. L'allarme dei bagnanti a S. Saba e Rodia - Tempostretto

Grido d'allarme dall'estrema riviera nord della città. E' opportuno che le autorità preposte si occupino al più presto del problema segnalato

Giungono al nostro numero WhatsApp 366.8726275 diverse segnalazioni che denunciano situazioni di sporcizia e presumibili scarichi di fogna nel mare di S. Saba e Rodia. Uno dei nostri lettori scrive: “Era da tempo che non accadeva. Siamo in contrada Mella, San Saba. I turisti, molti stranieri, chiedono di cosa si tratta. Ho dovuto tradurre immondizia in svariate lingue. C’era di tutto in mare, mancavano solo l’Asp, il Comune, la Guardia costiera, quelli cioè che dovrebbero controllare chi inquina sversando di tutto in mare. Siamo e rimarremo purtroppo un popolo di incivili zozzoni. La pulizia e la cura dell’ambiente non va, forse, oltre l’uscio di casa”. Un’altra segnalazione sostiene energicamente che a Rodia “il mare è sporchissimo” e che ci sono “continui scarichi di fogna”.

Mare sporco a Rodia

Come evidenziava il nostro lettore, situazioni simili sono accadute nel recente passato. Effettuate le analisi del caso, l’Amam tranquilizzò tutti. Sarebbe il caso che, anche in questo caso, si procedesse presto alle necessarie verifiche, fermo restando che l’aspetto del mare fornisce indicazioni inquietanti.