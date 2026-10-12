 Messina. Martedì disservizi idrici a Larderia per uno stop all'energia elettrica

Messina. Martedì disservizi idrici a Larderia per uno stop all’energia elettrica

Redazione

Messina. Martedì disservizi idrici a Larderia per uno stop all’energia elettrica

lunedì 12 Ottobre 2026 - 07:03

Comunicazione dell'Amam. Ecco i dettagli

MESSINA – “A seguito di un’interruzione programmata dell’energia elettrica, comunicata da e-Distribuzione S.p.A. per la giornata di martedì 13 ottobre nell’arco temporale dalle ore 8:30 alle ore 16:15, potrebbero verificarsi temporanei disservizi nell’erogazione idrica nei villaggi di Larderia Superiore e Larderia Inferiore. La sospensione della fornitura elettrica, necessaria a e-Distribuzione per consentire gli interventi sugli apparati elettrici, inciderà sul regolare funzionamento degli impianti idrici a servizio delle aree interessate”. Lo comunica l’Amam.

“I tecnici di Amam seguiranno come sempre l’evolversi delle operazioni, con l’obiettivo di contenere al massimo i disagi per l’utenza e ripristinare la normale erogazione idrica appena verrà riavviata la fornitura elettrica. Per ogni segnalazione o necessità di assistenza o approvvigionamento sostitutivo con autobotti, resta sempre a disposizione degli utenti il servizio di Pronto Intervento Amam, contattabile al recapito telefonico 090.3687711, attivo h 24 e 7 giorni su 7″, viene comunicato dalla partecipata.

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