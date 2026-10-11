Il Messina vince a Vittoria con due reti e va in testa da solo in Eccellenza

Il Messina devastante su calcio da fermo, la sblocca Sarao su rigore, la chiude Kragl su punizione, quarta vittoria in cinque gare

VITTORIA – Quarto successo in cinque gare per l’Acr Messina che in trasferta sa solo vincere. La formazione di mister Torrisi cambia qualcosa nell’undici iniziale ma davanti gli uomini decisivi sono sempre gli stessi. Nell’undici di partenza nel Messina a riposo inizialmente Giunta, in panchina torna La Spada ma non c’era Sbuttoni. In difesa davanti a Coco, clean sheet per lui, Theodore, Doni, Blondett e Guerriero. In mezzo al campo Tanasa e Langone, quest’ultimo in salita nelle gerarchie del mister, dietro Sarao Burzio decisivo nell’ultima partita del Messina con Kragl e Palumbo sulle ali.

Venendo alla partita ancora in gol Sarao che sblocca la gara su rigore nel primo tempo e ad arrotondare il punteggio ad inizio ripresa Kragl che col mancino su punizione batte ancora Malandrino. Una rete per tempo con la difesa che tiene e non subisce. Il Messina ancora imbattuto in campionato sale a quota 13 punti e si trova primo in solitaria approfittando dello stop della Nebros fermato sul campo del Mazzarrone per 1-1.

Fc Vittoria – Acr Messina 1900 0-2

Fc Vittoria: Malandrino, Ruffino, Divita, Visintin, Awuah, Cannino, Oliveira, Leggio, Romero, Francofonte, Tassi.

Allenatore: Giancarlo Betta.

In panchina: Busa, Gomes, Slojkowski, Perdichizzi, Kwaczreliswili, Isabelinha, Simone, Siino, Oueslati.

Acr Messina 1900: Coco, Guerriero, Tanasa, Palumbo, Doni, Blondett, Burzio, Langone, Theodore, Kragl, Sarao.

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Bontà, Zampa, Varela, Konate, Pellegrino, La Spada, Giunta, Bonanno.

Reti: Sarao rig. 24′ (M), Kragl 54′ (M).

Arbitro: Matteo Fumagalli di Como.

Assistenti: Manuele Finocchiaro di Acireale e Andrea Triolo di Acireale.