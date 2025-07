Messina, via al maxi-piano strade e rigenerazione urbana

Approvati 8 progetti da 33 milioni di euro per il centro città

Rigenerazione urbana e manutenzione della viabilità cittadina. La giunta Basile ha approvato otto progetti esecutivi, ciascuno da 4 milioni 150mila euro (per un totale di 33 milioni), da finanziare a valere delle risorse regionali Fsc 2021-2027. Gli otto progetti interesseranno diverse Aree denominate da 1 a 8 ricadenti nel territorio comunale del Piano Straordinario per la viabilità, già presentato lo scorso 2 maggio.

Gli interventi previsti riguarderanno opere mirate al miglioramento dell’accessibilità urbana, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla mobilità sostenibile, nonché alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile nei diversi ambiti territoriali cittadini.

Oltre ai 33 milioni dai fondi Fsc per le aree centrali (all’incirca da Gazzi a Paradiso), altri 6 milioni saranno disponibili da risorse proprie del Comune per i villaggi, e ulteriori 37 milioni possibili dalla Stretto di Messina spa come opere compensative anticipate, qualora il Cipess desse il via libera all’opera del Ponte. L’intera operazione è prevista in tre anni, dal 2026 al 2028.

Con i fondi Fsc saranno pubblicati due bandi (da quattro aree ciascuna) entro fine anno, con inizio lavori previsto dal 2026 per il triennio. Nei villaggi, invece, si potrebbe partire già da settembre.