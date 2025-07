Messina, maxi sequestro di beni a due noti avvocati

Congelati i beni di Andrea Lo Castro e Francesco Bagnato, indagini della Gdf e dei Cc

Messina – E’ in corso un maxi sequestro di beni a carico dell’ex avvocato Andrea Lo Castro e il collega Francesco Bagnato. I due sono già sotto processo a Messina per reati finanziari nell’ambito del processo Default, in attesa di sentenza di primo grado che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, mentre Lo Castro ha sulle spalle una sentenza definitiva alla fine del processo Beta per gli affari insieme alla derivazione messinese del clan dei Santapaola.

Il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza, a lavoro sul caso insieme ai Carabinieri del Ros su delega della Direzione nazionale antimafia, ha riguardato beni immobili, conti correnti e altre specifiche, sia in città che in provincia.