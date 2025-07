Messina. Mercato Muricello, “box vuoti e condizioni ambientali insostenibili”

Confimprenditori chiede al sindaco Basile di "non voltare le spalle alle imprese, agli esercenti e a una realtà storica"

MESSINA – “Il mercato coperto Muricello è oggi il simbolo di un’occasione sprecata. Una struttura storica, che un tempo rappresentava un punto di riferimento per la vita commerciale e sociale della città, si trova in uno stato di preoccupante abbandono”. Lo dichiara il direttore provinciale di Confimprenditori, Alessandro Allegra, intervenendo sulla vicenda denunciata dal consigliere comunale Libero Gioveni. “Esprimo piena solidarietà agli operatori – ha aggiunto Allegra – che, nonostante le difficoltà, continuano a tenere in piedi le loro attività con coraggio e sacrificio e invito il sindaco di Messina, Federico Basile, a non voltare le spalle alle imprese, agli esercenti e a una realtà storica come il mercato Muricello. La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire ora, con serietà e concretezza, per salvaguardare un presidio economico e sociale fondamentale per la città”.

Neanche metà box operativi

“Su 16 box disponibili, solo 7 sono attualmente operativi – continua il direttore provinciale di Confimprenditori – mentre gli altri risultano chiusi da anni. Le condizioni ambientali interne sono diventate insostenibili, con temperature che superano i 45 gradi durante l’estate, in assenza di impianti di climatizzazione o di adeguata ventilazione. Una situazione che rende difficile non solo il lavoro degli operatori, ma anche la conservazione dei prodotti alimentari. È urgente che l’amministrazione comunale si attivi sia per mettere a bando i box inutilizzati, sia per procedere a un ammodernamento strutturale e normativo dell’intero mercato. Va previsto un nuovo regolamento, adeguato ai tempi e alle esigenze degli esercenti, anche consentendo la somministrazione di alimenti cucinati per diversificare l’offerta e attrarre nuova clientela. Confimprenditori è disponibile a partecipare a un tavolo tecnico con il Comune e gli operatori del Muricello per individuare insieme soluzioni concrete. Non possiamo permettere che questa realtà vada persa. Dove c’è impresa, c’è comunità. E dove c’è comunità, c’è futuro. Il Muricello merita una nuova vita.”