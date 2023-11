Messina. Miss Mondo ucraina Kamaliya, cena di beneficenza per gli orfani colpiti dalla guerra - Tempostretto

L’iniziativa di Padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa ortodossa di San Giacomo Apostolo é pienamente riuscita

MESSINA – Ha intonato l’ inno ucraino, ha elargito sorrisi e ha firmato autografi. La Miss Mondo Ucraina Kamaliya, adesso cantante pop di successo, è stata ieri sera la testimonial d’eccezione al Marina Del Nettuno per una serata di beneficenza in favore dei piccoli orfani ucraini. E la risposta dei messinesi è arrivata. Sold out il ristorante già alcuni giorni prima. A creare l’ atmosfera con un elegante sottofondo musicale al pianoforte il maestro Decembrini. L’iniziativa di Padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa ortodossa di San Giacomo Apostolo é pienamente riuscita. Lo chef Pasquale Caliri ha firmato il menu di gala che comprendeva una degustazione completa. I proventi della serata saranno destinati alle vittime del conflitto.

Dallo scoppio della guerra, la Chiesa ortodossa ha assistito la popolazione coinvolta inviando cibo, supporto e medicinali ed offrendo ospitalità anche nella nostra città a numerose famiglie di rifugiati. La cantante Kamaliya, già miss mondo eletta nel 2008, è oggi una cantante di successo. I suoi video su youtube contano milioni di visualizzazioni. La star, in patria, è molto impegnata per la pace e nella difesa dell’ unità nazionale sino a diventare portavoce di pace in giro per il mondo. Kamaliya, questa sera, terrà un concerto nell’ Auditorium di Pace del Mela organizzato da Vetrina TV. “Questa iniziativa – ha detto lo chef Caliri – aveva lo scopo di donare un regalo di Natale ai bambini ucraini e di sensibilizzare tutti su un tema drammatico e incomprensibile come quello della guerra tra i popoli”.