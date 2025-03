Messina. Movida violenta, botte da orbi tra giovani a piazza Municipio

Un ferito lieve, in caserma i sette ragazzi, tutti maggiorenni e del posto

Messina – Un altro sabato nero a Messina dove in centro si è consumata l’ennesima rissa violenta tra giovanissimi. E’ successo a piazza Unione Europea, antistante il municipio, dove almeno sette giovani se le sono date di santa ragione. Almeno uno di loro è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Palazzo Zanca e le Volanti. Condotti in Questura i sette ragazzi, tutti maggiorenni, sono stati tutti identificati e si sta procedendo per vagliare le loro posizioni. Ancora la vaglio il movente della rissa.

Sul posto gli agenti hanno trovato anche un coltellino e un casco, che sarebbero stati usati nella rissa. Il ragazzo ferito non è stato colpito con la lama.

(foto d’archivio=)