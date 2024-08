Messina, musica sacra al SS. Salvatore

Appuntamento stasera con ingresso libero

MESSINA – III edizione dello stage sull’interpretazione della musica sacra in Sicilia nei secoli XVI e XVII, organizzato dall’Aps “Ludus Orionis” e tenuto dal maestro Paolo Da Col.

Lo stage, che si avvalso del patrocinio dei Comuni di Messina e Alì Terme, si svolgr ad Alì

Terme dal 27 al 31 agosto 2024 nei locali della Casa di Accoglienza “Stella Maris”, via Crispi 171,

gentilmente messi a disposizione dalle suore salesiane.

I lavori sono finalizzati alla preparazione di due concerti: il secondo è in programma stasera, sabato 31 agosto, a Messina presso la Concattedrale del SS Salvatore, via San Giovanni Bosco, 54, alle 20.30, in via San Giovanni Bosco. L’ingresso è libero.

Oggetto dello stage di quest’anno è una scelta di salmi per soli coro di ripieno, due violini e basso continuo di Francesco Maria Stiava, (1640-1702) musicista di origine lucchese che fu primo

organista e bicemaestro di Cappella del Duomo di Messina dal 1679 al 1700.

Francesco Maria Stiava fa parte di una serie di personalità tra le più in vista nel panorama

italiano, che si avvicendarono alla guida della cappella musicale di Messina. Personalità che hanno contribuito alla creazione di un prezioso patrimonio musicale, che l’associazione “Ludus Orionis” intende riscoprire, rivalutare e riportare all’attenzione del pubblico moderno.