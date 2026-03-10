 Messina, la consigliera Di Ciuccio lascia Forza Italia e passa al gruppo misto

Marco Olivieri

Messina, la consigliera Di Ciuccio lascia Forza Italia e passa al gruppo misto

martedì 10 Marzo 2026 - 14:39

Dopo il ritorno del consigliere Cantello, un altro passaggio in corso verso Basile o rimarrà nel centrodestra? Scenari elettorali in evoluzione

MESSINA – Tu chiamale se vuoi elezioni. In vista delle amministrative di maggio, a Messina, il quadro è in evoluzione a Palazzo Zanca e in ogni angolo di città. Il consigliere comunale Mirko Cantello è tornato nell’area Basile e si ricandida in una delle 15 liste presentate al Palacultura. A sua volta, la consigliera Rosaria Di Ciuccio ha lasciato ieri Forza Italia, passando al gruppo misto in Consiglio.

Per un periodo, dopo l’addio al sindaco Federico Basile e a Sud chiama Nord di Cateno De Luca, non senza polemiche, ha fatto riferimento al deputato regionale Alessandro De Leo, pure lui ex ScN. E che rimane in Forza Italia. Ora lo spostamento nel gruppo misto.

Abbiamo cercato di contattare la consigliera. In ogni caso, se questa scelta corrisponda a un ritorno nello schieramento pro Basile, o se rimarrà nel centrodestra, sarà chiaro nei prossimi giorni.

2 commenti

  1. Piccolaketty 10 Marzo 2026 15:03

    Il modus operandi di candidati eletti con un partito e poi passati con altri è un vizio che sinceramente fa proprio passare la voglia di andare a votare.
    Gente che ha ridotto la maggioranza del sindaco e che poi è responsabile delle dimissioni anticipate ora di ripropongono come la peperonata?
    No grazie, De Luca e Basile.
    I Vecchi giochetti non mi piacciono.
    Si parla di buona politica e poi fate gli stessi errori dei vecchi?
    Ci manca solo che alle regionali De Luca faccia risalire sul carro quelli che lo hanno abbandonato durante la legislatura.
    Che roba è questa, se non la solita manfrina delle 3 carte?

    1
    0
    Rispondi
  2. messinesedoc 10 Marzo 2026 15:14

    Questa si che è una notizia importante da prima pagina: in quattro anni non è rimasta mai in un partito, vorrei chiedere alla consigliera cosa ha prodotto il suo lavoro alla città.

    1
    0
    Rispondi

