 Messina. Nel cuscino cocaina, crack e hashish: 26enne arrestato per spaccio

Messina. Nel cuscino cocaina, crack e hashish: 26enne arrestato per spaccio

Redazione

Messina. Nel cuscino cocaina, crack e hashish: 26enne arrestato per spaccio

sabato 09 Maggio 2026 - 13:43

Intervento dei carabinieri nella zona sud. La scoperta in un magazzino

MESSINA – Hanno trovato la droga in un cuscino. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno monitorato alcune aree, con diverse perquisizioni personali e domiciliari. E hanno arrestato un 26enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in un magazzino nella disponibilità del 26enne – già noto alle forze dell’ordine – i carabinieri hanno trovato, occultate nella federa di un cuscino, circa 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Vigilia playout Ragusa-Messina, Feola: “Partiremo a mille e daremo l’anima in campo”
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED