Messina. Nel cuscino cocaina, crack e hashish: 26enne arrestato per spaccio

Intervento dei carabinieri nella zona sud. La scoperta in un magazzino

MESSINA – Hanno trovato la droga in un cuscino. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno monitorato alcune aree, con diverse perquisizioni personali e domiciliari. E hanno arrestato un 26enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in un magazzino nella disponibilità del 26enne – già noto alle forze dell’ordine – i carabinieri hanno trovato, occultate nella federa di un cuscino, circa 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.