Messina, nel portabagagli un quintale di novellame fuorilegge

La scoperta dei finanzieri all'imbarcadero. Dopo i controlli, il pesce trasportato in modo illecito è stato donato in beneficenza

MESSINA – Nel portabagagli 22 cassette con circa 110 kg di prodotto ittico sottomisura. Novellame di sarda trasportato in modo illecito. I Finanzieri della Stazione Navale Messina hanno controllato un veicolo all’imbarcadero della Compagnia di Navigazione Caronte e Tourist. E hanno scoperto il trasporto dei pesci di piccole dimensioni. Da qui il sequestro di oltre un quintale che, dopo una visita sanitaria, è stato devoluto in beneficenza e donato a quattro enti caritatevoli e associazioni operanti sul territorio della città di Messina. A bordo due persone.

Il tutto durante un’attività di servizio di controllo economico del territorio e nell’ambito del pattugliamento costiero in materia di Polizia Ittica. Ai responsabili delle violazioni, in relazione alla quantità rinvenuta, è stata elevata una sanzione amministrativa pari a € 10.000,00. E una ulteriore sanzione amministrativa per la mancanza di qualsiasi documentazione in grado di consentire la rintracciabilità, pari a € 1.500,00.

La foto è di repertorio.