 Acr Messina, rinviata una partita a metà marzo per esigenze di Lega

Acr Messina, rinviata una partita a metà marzo per esigenze di Lega

Simone Milioti

Acr Messina, rinviata una partita a metà marzo per esigenze di Lega

Tag:

martedì 03 Febbraio 2026 - 09:30

La concomitanza con la Viareggio Cup ha fatto sì che tutto il campionato slitti di una settimana, in quel turno match in casa per i biancoscudati

MESSINA – In seguito all’ufficializzazione delle date di svolgimento della Viareggio Cup 2026 (9-23 marzo) la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto uno spostamento nel campionato di Serie D. In calendario il weekend del 15 marzo prossimo era segnato come giorno di riposo nel calendario ufficiale diramato ad inizio stagione, adesso invece tutto viene spostato di una settimana.

Si riposerà l’8 marzo, data in cui il Messina avrebbe dovuto ricevere in casa la Nissa nella sfida di ritorno al “Franco Scoglio” valida come 27ª giornata di campionato e la partita sarà giocata la settimana successiva domenica 15 marzo. Spostato tutto il turno in blocco, ma alcune società potranno chiedere un ulteriore rinvio.

Infatti alla Viareggio Cup parteciperà pure la Rappresentativa di Serie D, qualora le società avessero dei calciatori convocati in questa selezione potranno chiedere un ulteriore spostamento della loro partita del 15 marzo che sarà collocata d’ufficio infrasettimanale mercoledì 18 marzo alle ore 14:30. Le richieste vanno inoltrate entro il 6 marzo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
A Messina gli stati generali dell’ambiente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED