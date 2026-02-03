Acr Messina, rinviata una partita a metà marzo per esigenze di Lega

La concomitanza con la Viareggio Cup ha fatto sì che tutto il campionato slitti di una settimana, in quel turno match in casa per i biancoscudati

MESSINA – In seguito all’ufficializzazione delle date di svolgimento della Viareggio Cup 2026 (9-23 marzo) la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto uno spostamento nel campionato di Serie D. In calendario il weekend del 15 marzo prossimo era segnato come giorno di riposo nel calendario ufficiale diramato ad inizio stagione, adesso invece tutto viene spostato di una settimana.

Si riposerà l’8 marzo, data in cui il Messina avrebbe dovuto ricevere in casa la Nissa nella sfida di ritorno al “Franco Scoglio” valida come 27ª giornata di campionato e la partita sarà giocata la settimana successiva domenica 15 marzo. Spostato tutto il turno in blocco, ma alcune società potranno chiedere un ulteriore rinvio.

Infatti alla Viareggio Cup parteciperà pure la Rappresentativa di Serie D, qualora le società avessero dei calciatori convocati in questa selezione potranno chiedere un ulteriore spostamento della loro partita del 15 marzo che sarà collocata d’ufficio infrasettimanale mercoledì 18 marzo alle ore 14:30. Le richieste vanno inoltrate entro il 6 marzo.