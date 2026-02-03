Il Team Scaletta tra le migliori otto d’Italia il secondo anno di fila

Grazie al pareggio in casa della Gallinese Woman le biancoblù avanzano in Coppa Italia alla fase nazionale

MESSINA – Il Team Scaletta continua a scrivere una storia sempre più bella e credibile nel panorama del futsal femminile italiano, conquistando per il secondo anno consecutivo l’accesso alle final-eight. Il pareggio ottenuto sul campo della Gallinese Woman certifica la crescita costante di un gruppo che ha saputo alzare il proprio livello tecnico e mentale.

Il Team Scaletta centra così il primo grande obiettivo stagionale e si conferma tra le migliori otto squadre d’Italia. Data, ora e sede delle final-eight sono ancora da definire, ma una certezza è già scritta: anche quest’anno il Team Scaletta sarà protagonista nel salotto più prestigioso del futsal femminile italiano. Nel frattempo testa al campionato che torna domenica 8 febbraio, le ragazze care alla presidente Tafuri saranno di scena in trasferta contro Lady Mondragone, attualmente quarte in classifica e in zona playoff le biancoblù faranno visita alla vicecapolista del girone.

Gallinese – Team Scaletta 2-2

A Reggio Calabria le ragazze di coach Cernuto scendono in campo con l’atteggiamento giusto, consapevoli dell’importanza della posta in palio. L’approccio è subito aggressivo e propositivo, con il Team Scaletta che prende in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti. La prima grande occasione capita sui piedi di Manti, servita da Marchetta davanti alla porta sguarnita, ma il tiro si infrange sulla traversa. La Gallinese prova a reagire con Mezzatesta, ma Martino è attenta e reattiva. Sul ribaltamento di fronte Firrincieli pesca Foti, che centra la seconda traversa di giornata. Il vantaggio arriva poco dopo e concretizza il predominio, grazie a una manovra rapida e precisa: Foti appoggia per Pensabene, palla a Marchetta che chiede ed ottiene l’uno-due con Foti, e firma l’1-0.

Il Team Scaletta continua a spingere con convinzione, costruendo altre occasioni importanti con Loiacono e con Marchetta, lanciate a tu per tu con Cacciola, bravissima a evitare il raddoppio. La Gallinese tenta di restare in partita con Stuppino, che fallisce il tap-in sotto porta, ma è ancora la squadra messinese a colpire. Firrincieli sporca la linea di passaggio a Stuppino, Marchetta si invola in contropiede e con un destro secco realizza il 2-0, accompagnato dalle sue capriole che fanno esplodere la gioia biancoblù. Nel finale del primo tempo Martino e la traversa bloccano due volte Stuppino, mentre dall’altra parte Foti ha a disposizione entrambi i contropiedi da k.o., trovando sulla sua strada una super Cacciola.

La ripresa

La ripresa si apre con una Gallinese più determinata, pronta a giocarsi tutte le carte per riaprire il match. Nonostante ciò, la prima occasione è ancora per il Team Scaletta: Foti tenta un pallonetto delizioso che supera l’estremo difensore di casa ma si infrange sull’ennesima traversa della serata. Mezzatesta e Primavera ci provano con due conclusioni pericolose, senza però trovare la deviazione vincente.

La svolta arriva con l’inserimento del quinto di movimento da parte delle calabresi. Mezzatesta disegna un pallone perfetto per Stilo, che da pochi passi firma il gol che riapre la gara. La pressione della Gallinese aumenta e, a quattro minuti dalla fine, arriva anche il pareggio su una palla imbucata in area, complice una disattenzione difensiva del Team Scaletta.

Il finale è carico di tensione e sofferenza, ma è qui che emerge tutta l’esperienza e il carattere delle messinesi. Laura Martino diventa protagonista assoluta, salvando il risultato con due interventi straordinari su Stuppino a meno di un minuto dal termine. Parate che valgono quanto un gol e che blindano un pareggio pesantissimo.