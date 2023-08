Messina. Nel villaggio Santo si parcheggia tra la spazzatura - Tempostretto

La denuncia di chi ha inviato la segnalazione: "Non possiamo nemmeno tenere le finestre aperte per la puzza"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, allego foto della situazione in via del Santo (all’altezza dei lavori per il parcheggio di interscambio, che tra le altre cose doveva essere finito da mesi ma così non è stato). I pochi parcheggi rimasti sono tra cumuli di spazzatura, i marciapiedi non sono transitabili perché pieni di spazzatura ed escrementi. Siamo stanchi perché non possiamo nemmeno tenere le finestre aperte per la puzza. Mi auguro che possiate pubblicarlo e che venga presto ripulito. Occorrono multe perché la situazione è così da anni. Grazie”.

Suppellettili abbandonate tra auto parcheggiate nel villaggio Santo

L’azione di incivili che non rispettano le regole della raccolta differenziata