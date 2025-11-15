 Messina, nell'aiuola per Sara Campanella "spunta" una discarica

Messina, nell’aiuola per Sara Campanella “spunta” una discarica

Redazione

sabato 15 Novembre 2025 - 07:08

La denuncia di Messina Servizi. Sul posto sono stati lasciati rifiuti di grandi dimensioni con un finto numero per simulare il ritiro

MESSINA – Nell’aiuola intitolata a Sara Campanella, lungo il viale Gazzi, nel luogo in cui è stata uccisa diversi mesi fa, qualcuno ha gettato rifiuti di grosse dimensioni. A denunciarlo è stata l’azienda Messina Servizi, che ha trovato il materiale ingombrante nella mattina del 14 novembre. Una vera e propria “discarica improvvisata”, l’ha definita l’azienda, che ha spiegato come accanto agli ingombranti sia stato affisso un falso numero per simulare il ritiro regolare.

Messina Servizi: “Mancanza assoluta di rispetto”

“Un tentativo goffo e indegno di mascherare un gesto che è a tutti gli effetti un reato”, ha spiegato Messina Servizi. “L’area non è solo uno spazio pubblico: è memoria viva di una tragedia che ha segnato Messina. Profanarla in questo modo è una mancanza assoluta di rispetto verso la città, verso chi lavora per mantenerla decorosa e verso la storia di Sara”. Già partite le indagini della Polizia municipale per risalire ai responsabile.

