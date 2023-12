Messina. Niente assunzioni a dicembre per il Comune, slitta il parere della Cosfel - Tempostretto

Spiega il sindaco: "La Commissione non ci ha inserito ieri nella valutazione ma a gennaio si riunirà ancora e completeremo le fasi concorsuali"

MESSINA – Slittano le assunzioni al Comune. Non ci sarà entro dicembre il via libera da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Spiega il sindaco di Messina Federico Basile: “La Cosfel non ha inserito ieri Messina nelle città che dovevano essere valutate. Di certo, non per un problema legato ai documenti contabili che sono stati approvati nei tempi. E continuo a ringraziare il Consiglio comunale per la grande corsa che ha fatto. Tanti enti sono arrivati in ritardo. Il ministero si riunisce una volta al mese e probabilmente c’erano troppe richieste. E non è stato possibile procedere alla valutazione nella seduta. Abbiamo già avuto un contatto con il ministero e la normativa prevede che la valutazione sul fabbisogno del personale possa essere esaminata nel mese di gennaio, senza avere necessariamente l’approvazione del bilancio preventivo. Di fatto, il piano partirà entro il 30 gennaio. E non più il 31 dicembre”.

Di conseguenza, sono rinviate le assunzioni dei 341 nuovi dipendenti e il concorso per 100 nuovi poliziotti municipali, dato che il Comune è ancora sottoposto a questa vigilanza in termini economici. Si prevede una proroga per i 46 poliziotti munucipali in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato. Aggiunge il sindaco: “Io sto provando a vedere se possiamo agganciarci a una finestra di dicembre ma è difficile, visti i tempi, e sono in ogni caso sereno. Aspettare 30 giorni, dopo aver aspettato trent’anni, credo che possa essere una buona risposta rispetto alle esigenze della città. Grazie a questi giorni in più, inoltre, potremo procedere alle assunzioni tutte in una volta e avviare al meglio le fasi concorsuali”.

